У чудовій формі: 84-річна принцеса Нідерландів Беатрікс відвідала концерт у блузі з вишивкою

На публіці принцеса з'являється не дуже часто, однак цей захід вирішив відвідати особисто.

26 серпня принцеса Нідерландів Беатрікс відвідала концерт Молодіжного оркестру Європейського Союзу, який відбувся у Королівському концертному залі Амстердаму. Оркестр був заснований 1976 року для сприяння культурному співробітництву, єдності та дружбі серед європейської молоді. Принцеса Беатрікс — одна з почесних покровительок цього оркестру, тому з радістю відвідала цей захід.

Принцеса Нідерландів Беатрікс / Фото: Getty Images

Для свого виходу мати короля Віллема-Олександра одягла лаконічне вбрання, що складається з чорної блузи з широкими рукавами та яскравою вишивкою і чорних класичних штанів.

Доповнили образ принцеси Беатрікс вечірня сумка на золотому ланцюжку, балетки з бантиками та досить яскраві прикраси: браслет-обід з леопардовим принтом, кольє, золотий годинник та великі сережки. На блузі Беатрікс була брошка з дорогоцінним камінням.

Принцеса Нідерландів Беатрікс / Фото: Getty Images

Читайте також: