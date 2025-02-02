У чудовій формі: Іванка Трамп у кроптопі і мінішортах похизувалася накачаним пресом

Донька президента США зробила селфі у дзеркалі під час тренування і продемонструвала струнку фігуру.

Іванка Трамп опублікувала в Instagram Stories фото з тренування, яким вирішила змотивувати своїх підписників займатися спортом і йти до своїх цілей.

Донька президента постала на знімку у білому кроптопі, синіх коротких шортах, чорних рукавичках без пальців і білих кросівках. Вона похизувалася підтягнутим тілом і накачаним пресом.

Іванка Трамп / Фото: Instagram Іванки Трамп

"Дотримуватися новорічних рішень непросто – лише 23% людей витримують перший тиждень! Але щодня – це нова можливість з'явитися та залишатися відданим. Почуваюся сильнішим і більш мотивованим як лютий розчинається – давайте продовжимо!" – написала на знімку Іванка.

Нагадаємо, Іванка Трамп показала милі фото з чоловіком і дітьми.

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