У чудовій формі: Карла Бруні в обтислому костюмі показала, як займається пілатесом

Карла Бруні / © Associated Press

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Карла Бруні опублікувала кілька фотографій, на яких зазнімкована в чорному костюмі для тренувань і лежачи на килимку. У моделі розпущене волосся і вона зосереджена на вправах.

«Якщо у вас, як і в мене, легкий сколіоз, на щастя, є метод Джозефа Пілатеса.

Карла Бруні / © Instagram Карлы Бруни

Розуміння та перебудова всього тіла, усвідомлена робота зі зміцненням м’язів і кардіо, метод Пілатеса давно довів свою ефективність, і ось уже кілька років він дозволяє мені продовжувати займатися фітнесом зі спокійною душею», — пише Бруні та демонструє вправи.

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У підписі під знімками модель повідомила, що такі регулярні заняття допомогли їй позбутися болю у спині. До того ж вони точно допомагають тримати себе в гарній формі.

Карла Бруні / © Instagram Карлы Бруни

Нагадаємо, нещодавно супермодель відвідувала Каннський кінофестиваль, де позувала фотографам у компанії інших знаменитих моделей.

Карла Бруні / © Associated Press