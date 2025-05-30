ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
174
Час на прочитання
1 хв

У чудовій формі: Карла Бруні в обтислому костюмі показала, як займається пілатесом

57-річна модель і колишня перша леді Франції показала у своєму блогу, як робить вправи для постави.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Карла Бруні

Карла Бруні / © Associated Press

Карла Бруні опублікувала кілька фотографій, на яких зазнімкована в чорному костюмі для тренувань і лежачи на килимку. У моделі розпущене волосся і вона зосереджена на вправах.

«Якщо у вас, як і в мене, легкий сколіоз, на щастя, є метод Джозефа Пілатеса.

Карла Бруні / © Instagram Карлы Бруни

Карла Бруні / © Instagram Карлы Бруни

Розуміння та перебудова всього тіла, усвідомлена робота зі зміцненням м’язів і кардіо, метод Пілатеса давно довів свою ефективність, і ось уже кілька років він дозволяє мені продовжувати займатися фітнесом зі спокійною душею», — пише Бруні та демонструє вправи.

У підписі під знімками модель повідомила, що такі регулярні заняття допомогли їй позбутися болю у спині. До того ж вони точно допомагають тримати себе в гарній формі.

Карла Бруні / © Instagram Карлы Бруни

Карла Бруні / © Instagram Карлы Бруни

Нагадаємо, нещодавно супермодель відвідувала Каннський кінофестиваль, де позувала фотографам у компанії інших знаменитих моделей.

Карла Бруні / © Associated Press

Карла Бруні / © Associated Press

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
174
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie