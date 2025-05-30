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У чудовій формі: Карла Бруні в обтислому костюмі показала, як займається пілатесом
57-річна модель і колишня перша леді Франції показала у своєму блогу, як робить вправи для постави.
Карла Бруні опублікувала кілька фотографій, на яких зазнімкована в чорному костюмі для тренувань і лежачи на килимку. У моделі розпущене волосся і вона зосереджена на вправах.
«Якщо у вас, як і в мене, легкий сколіоз, на щастя, є метод Джозефа Пілатеса.
Розуміння та перебудова всього тіла, усвідомлена робота зі зміцненням м’язів і кардіо, метод Пілатеса давно довів свою ефективність, і ось уже кілька років він дозволяє мені продовжувати займатися фітнесом зі спокійною душею», — пише Бруні та демонструє вправи.
У підписі під знімками модель повідомила, що такі регулярні заняття допомогли їй позбутися болю у спині. До того ж вони точно допомагають тримати себе в гарній формі.
Нагадаємо, нещодавно супермодель відвідувала Каннський кінофестиваль, де позувала фотографам у компанії інших знаменитих моделей.