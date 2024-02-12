У цікавих сережках і жакеті із золотими ґудзиками: гарна принцеса Како відвідала виставку

Японська принцеса в елегантному вбранні у класичних кольорах з'явилася на виставці.

Принцеса Како побувала на виставці японських традиційних ремесел у Фукуоці.

Для культурного виходу вона обрала елегантний образ у класичних кольорах. На ній був твідовий білий жакет із чорною облямівкою і золотими ґудзиками, під який вона одягла білу водолазку. Верх Како скомбінувала з чорною спідницею. У руках вона тримала чорний клатч.

Принцеса Како / Фото: Getty Images

Принцеса зробила скромну зачіску, прикрасивши її ззаду шпилькою у вигляді квітів, ніжний макіяж. У вухах були цікаві сережки з маленькими перлами.

Нагадаємо, раніше принцеса Како відвідала гончарне виробництво. Там вона постала у твідовому фіолетовому жакеті, червоній водолазці і чорних широких штанях.

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