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У цікавій сукні та босоніжках з принтом пейслі: леді Амелія Віндзор на вечірці в музеї

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
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844
Час на прочитання
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У цікавій сукні та босоніжках з принтом пейслі: леді Амелія Віндзор на вечірці в музеї

Леді Амелія Віндзор / Фото: Getty Images

Леді Амелія Віндзор відвідала літню вечірку у музеї Вікторії та Альберта у Лондоні.

Амелія Віндзор мала ефектний вигляд у персиково-рожевій сукні з відкритими плечима та об'ємною спідницею від бренду Hellessy із осінньо-зимової колекції 2023 року. Дівчина доповнила стильний ансамбль босоніжками на масивній платформі Michael Kors із принтом пейслі та чорною сумкою від британського модельєра Лулу Гіннесса.

Леді Амелія Віндзор / © Getty Images
Леді Амелія Віндзор / Фото: Getty Images

На шиї у королівської особи було золоте кольє, кілька золотих браслетів та каблучок було на пальцях. Її світлі локони вільно падали на плечі, а макіяж був мінімальний, акцентуючи увагу на її природній красі.

Також нещодавно леді Амелія відвідувала захід у Національній галереї у Лондоні, де сяяла у чорній мініатюрній сукні на бретельках та грубих шкіряних туфлях-лоферах від Miu Miu.

Леді Амелія Віндзор / © Getty Images
Леді Амелія Віндзор / Фото: Getty Images

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Дата публікації
Перегляди
844
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