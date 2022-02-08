У цікавому жакеті та з намистом: 81-річна Ненсі Пелосі виступила перед журналістами

Штанні костюми – улюблене вбрання пані Пелосі.
Спікерка палати представників США – Ненсі Пелосі – виступила на щотижневій пресконференції на Капітолійському пагорбі, у Вашингтоні. Перед журналістами 81-річна політикиня з'явилася у новому діловому аутфіті.
У своєму образі Пелосі поєднала класичні сірі штани та жакет цікавого крою, в якому було всього два ґудзики, і застібався він навскіс. Також оригінальності жакету додавали і рукави у три чверті.
Пані Пелосі завжди доповнює свої ділові образи прикрасами, і цього разу на її шиї було велике намисто у тон вбрання, а на руці золотий годинник.
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