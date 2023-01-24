У цьому не сильна: принцеса Уельська розповіла про хобі, яким намагалася займатись, але нічого не вийшло

Принц Вільям завжди хвалить свою дружину Кетрін за те, що вона смачно готує. Ось і нещодавно під час візиту до однієї з благодійних організацій принц нагадав, що Кейт має в цьому талант.

Сама принцеса Уельська також неодноразово розповідала про свою любов до кулінарії та про те, що вони часто разом з дітьми готують різні страви та люблять працювати з тістом. Улюблена страва принца Вільяма, яку для нього готує дружина – це смажене курча.

Принц Вільям та принцеса Уельська / Фото: Associated Press

Попри те, що Кетрін добре готує, вона також зізналася, що є одна річ, у якій вона розуміється дуже погано. На думку принцеси вона не особливо талановита у в'язанні. Як згадує express.co.uk одного разу 2020 року під час візиту до Глазго Кетрін розповіла групі жінок, які показували їй своє в'язання гачком, що вона намагалася зв'язати джемпер для принца Джорджа.

"Я намагалася в'язати, і у мене виходить дуже погано. Я повинна просити поради. Я пробувала в'язати, коли у мене народився Джордж. Я намагалася зв'язати для нього дуже особливий джемпер, але на півдорозі у мене зникло бажання. Це такий дивовижний навик", – казала тоді принцеса.

Принцеса Уельська / Фото: Getty Images

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