У день батька: король Чарльз віддав зворушливу данину поваги принцові Філіпу, поділившись архівним знімком

Король Чарльз III / © Associated Press

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Букінгемський палац поділився у своїх соціальних мережах двома зображеннями короля Чарльза та королеви Камілли з їхніми батьками.

На чорно-білому фото короля, зробленому 70 років тому, монарх із сестрою принцесою Анною гойдаються на гойдалках, яких гойдає принц Філіп, що стояв за ними. Цей зворушливий момент був зображений у вересні 1955 року на території замку Балморал у Шотландії.

Принц Філіп з дітьми Чарльзом і Анною, 1955 рік / © Instagram британської королівської сім'ї

На другому знімку королева Камілла позує зі своїм покійним батьком Брюсом Шандом у день свого весілля з королем Чарльзом 2005 року.

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Батько Камілли, колишній офіцер британської армії, помер через рік, 2006 року, від раку у віці 89 років.

Публікація Палацу супроводжувалася повідомленням: «Усім татам у всьому світі ми бажаємо щасливого Дня батька сьогодні».

Королева Камілла зі своїм батьком Брюсом Шандом у день її весілля, 2005 рік / © Instagram британської королівської сім'ї

Нагадаємо, Кенсінгтонський палац також поділився фотографією принца Вільяма з його трьома дітьми.