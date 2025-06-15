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У день батька: король Чарльз віддав зворушливу данину поваги принцові Філіпу, поділившись архівним знімком
Король відзначив День батька, висловивши теплу данину поваги до свого покійного батька, принца Філіпа, герцога Единбурзького.
Букінгемський палац поділився у своїх соціальних мережах двома зображеннями короля Чарльза та королеви Камілли з їхніми батьками.
На чорно-білому фото короля, зробленому 70 років тому, монарх із сестрою принцесою Анною гойдаються на гойдалках, яких гойдає принц Філіп, що стояв за ними. Цей зворушливий момент був зображений у вересні 1955 року на території замку Балморал у Шотландії.
На другому знімку королева Камілла позує зі своїм покійним батьком Брюсом Шандом у день свого весілля з королем Чарльзом 2005 року.
Батько Камілли, колишній офіцер британської армії, помер через рік, 2006 року, від раку у віці 89 років.
Публікація Палацу супроводжувалася повідомленням: «Усім татам у всьому світі ми бажаємо щасливого Дня батька сьогодні».
Нагадаємо, Кенсінгтонський палац також поділився фотографією принца Вільяма з його трьома дітьми.