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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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У день батька: король Чарльз віддав зворушливу данину поваги принцові Філіпу, поділившись архівним знімком

Король відзначив День батька, висловивши теплу данину поваги до свого покійного батька, принца Філіпа, герцога Единбурзького.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Король Чарльз III

Король Чарльз III / © Associated Press

Букінгемський палац поділився у своїх соціальних мережах двома зображеннями короля Чарльза та королеви Камілли з їхніми батьками.

На чорно-білому фото короля, зробленому 70 років тому, монарх із сестрою принцесою Анною гойдаються на гойдалках, яких гойдає принц Філіп, що стояв за ними. Цей зворушливий момент був зображений у вересні 1955 року на території замку Балморал у Шотландії.

Принц Філіп з дітьми Чарльзом і Анною, 1955 рік / © Instagram британської королівської сім'ї

Принц Філіп з дітьми Чарльзом і Анною, 1955 рік / © Instagram британської королівської сім'ї

На другому знімку королева Камілла позує зі своїм покійним батьком Брюсом Шандом у день свого весілля з королем Чарльзом 2005 року.

Батько Камілли, колишній офіцер британської армії, помер через рік, 2006 року, від раку у віці 89 років.

Публікація Палацу супроводжувалася повідомленням: «Усім татам у всьому світі ми бажаємо щасливого Дня батька сьогодні».

Королева Камілла зі своїм батьком Брюсом Шандом у день її весілля, 2005 рік / © Instagram британської королівської сім'ї

Королева Камілла зі своїм батьком Брюсом Шандом у день її весілля, 2005 рік / © Instagram британської королівської сім'ї

Нагадаємо, Кенсінгтонський палац також поділився фотографією принца Вільяма з його трьома дітьми.

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