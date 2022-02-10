У день річниці заручин: принц Чарльз оголосив, що заразився коронавірусом

Кларенс-хаус повідомив сумну новину в день, коли герцогиня Камілла і принц Чарльз святкують річницю від дня заручин.

Принц Уельський вдруге дав позитивний результат на COVID-19 і змушений був скасувати візит до Вінчестера. Новину підтвердили у твітері Кларенс-Хаус.

73-річний майбутній король зараз перебуває вдома на самоізоляції.

Цей вечор Prince of Wales був випробуваний позитивним для COVID-19 і є зараз self-isolating.



HRH є глибоко розслаблений не може бути прийнятий для всіх заходів у Винчестері і буде зайнятися ним його відвідування як можливе. — The Prince of Wales та The Duchess of Cornwall (@ClarenceHouse) February 10, 2022

"Його Королівська Високість глибоко розчарована тим, що не зможе бути присутньою на сьогоднішніх заходах у Вінчестері, і намагатиметься перенести свій візит якнайшвидше".

Нещодавно принц Чарльз і герцогиня Корнуольська відвідали прийом у Британському музеї в середу ввечері, щоб відзначити роботу Британського Азійського Фонду (BAT), який він заснував 2007 року для боротьби з бідністю в Південній Азії. Передбачається, що заразитись Чарльз міг саме там.

Принц Чарльз та герцогиня Камілла / Getty Images

У грудні 2021 року Камілла та Чарльз підтвердили, що їм зробили повторні щеплення, і закликала громадськість зробити те саме.

"Ми можемо тільки закликати вас поглянути на наші відділення інтенсивної терапії. У нещеплених людей ймовірність госпіталізації або смерті як мінімум у 10 разів вища, ніж у тих, хто отримав дві дози вакцини", — йшлося тоді у заяві пари.

Принц Чарльз та герцогиня Камілла / Associated Press

Нагадаємо, принц Чарльз також заразився COVID-19 у березні 2020 року під час спалаху пандемії, до того як були розроблені вакцини. Вчора ми повідомили про те, що королева Данії Маргрете II та король Іспанії Філіп VI теж зараз заражені коронавірусною інфекцією.

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