У день весілля: стало відомо, що королева Єлизавета II сказала принцесі Діані на балконі Букінгемського палацу

Британські королівські наречені, за традицією, з'являються на балконі Букінгемського палацу. Коли Діана Спенсер вийшла заміж за принца Чарльза, пара після вінчання у Вестмінстерському абатстві також вийшла на знаменитий балкон.

Через багато років людина, яка читала по губах, розшифрувала, що сказала тоді Діані королева Єлизавета II і Чарльз.

Коли наречені з'явилися на балконі Букінгемського палацу в день свого весілля, 29 липня 1981 року, королева Єлизавета II обмінялася кількома словами зі своєю новоспеченою невісткою. Як пише Daily Mail, поки Діана і Чарльз махали натовпу, Єлизавета II вказала на людей, що стояли нижче за них, і порадила Діані "подивитися" на людей, які "стояли там весь день", щоб побачити її.

Весілля Чарльза та Діани, 1981 рік, балкон Букінгемського палацу / Фото: Getty Images

Також було розшифровано й повідомлення, яке король Чарльз передав принцесі Діані, коли вперше побачив її під час церемонії у соборі Святого Павла. Принц тоді сказав своїй нареченій: "Ти маєш ідеальний вигляд".

Весілля Чарльза та Діани, 1981 рік, балкон Букінгемського палацу / Фото: Getty Images

Раніше ми вже розповідали, що цього дня Камілла Паркер-Боулз була на весіллі свого екскоханого. Який вона мала вигляд дивіться на фото.

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