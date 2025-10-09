У дендрарії його улюбленого маєтку: король Чарльз з’явився на новому портреті в ознаменуванні запуску його фільму

Король Чарльз III / © Getty Images

Новий документальний фільм, який покажуть у всьому світі, покликаний проілюструвати погляди Чарльза, які він плекав протягом десятиліть своєї відданості природі.

Фільм отримав назву «У пошуках гармонії: Бачення короля» і вийде ексклюзивно на Prime Video у більш ніж 240 країнах та територіях по всьому світу на початку 2026 року та розповість про філософію гармонії з планетою, властиву Чарльзу.

У зв’язку з анонсом проэкту було представлено новий портрет короля, зроблений у дендрарії його маєтку Гайгроув-гаус.

«Природа наша опора, ми частина природи. Тому те, що ми робимо з нею, ми робимо із собою. Більшість свого життя я прагнув просувати і заохочувати способи співпраці з природою, а не протидії їй. Іншими словами, відновити баланс на нашій планеті, яка перебуває під таким стресом», — сказав король.

Чарльз каже, що сподівається, що цей фільм спонукає нову аудиторію дізнатися про філософію гармонії і, можливо, пробудить у них таке саме почуття рішучості, щоб допомогти побудувати більш стійке майбутнє, пише журнал People.

«Напрочуд мало людей у світі знають усю глибину боротьби короля, яка тривала все життя, за гармонію природи та людства», — сказав режисер фільму Ніколас Браун. «Навіть сьогодні робота Його Величності з Фондом короля перетворює світ у багатьох аспектах, що надихають».

Виробництвом фільму займається Amazon MGM Studios.