У діамантах і кремовій сукні з декольте-серцем: Тіффані Трамп на вечері у Білому домі
Молодша донька президента США Дональда Трампа у ніжному образі сяяла на заході у Вашингтоні.
Тіффані Трамп опублікувала в Instagram серію знімків з державної вечері в Білому домі, яку організували Дональд і Меланія Трампи на честь офіційного візиту до Вашингтона короля Чарльза III і королеви Камілли.
Тіф обрала для такої події кремову плісовану сукню по фігурі довжини максі. Вбрання мало оголені плечі і декольте у формі серця.
Аутфіт вона доповнила гарною зачіскою з локонами і боковим проділом, макіяжем із акцентом на очах, діамантовими сережками-люстрами у вухах, діамантовим кольє на шиї і каблучками на руках.
Вона також сфотографувалася з сестрою Іванкою і невісткою Ларою.
На заході Тіффані з’явилася разом зі своїм чоловіком-мільярдером із Нігерії Майклом Буглосом.