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У діамантах і розкішній червоній сукні зі шлейфом: Бріжит Макрон на державній вечері в Єлисейському палаці
Перша леді Франції обрала для урочистого заходу ефектний аутфіт.
Президент Франції Еммануель Макрон і його дружина Бріжит Макрон влаштували державну вечерю в Єлисейському палаці в Парижі з нагоди офіційного візиту президента Південної Кореї Лі Чже Мьона та його дружини Кім Хе Ген.
Для урочистого вечора 73-річна Бріжит обрала розкішний монохромний образ. Вона постала у довгій червоній сукні, яка чудово підкреслила її струнку фігуру.
Вбрання мало приталений силует, довгі рукави та оригінальне асиметричне драпування у верхній частині, яке переходило ззаду у шлейф.
До яскравої сукні перша леді підібрала чорні гостроносі туфлі на високих шпильках і невеликий чорний клатч.
Аутфіт Бріжит доповнила витонченими сережками-кільцями з діамантами та каблучками з діамантами. Волосся вона зібрала у низьку зачіску з об’ємом і пасмами біля обличчя, а також макіяж смокі-айс.
Еммануель Макрон цього вечора був у класичному чорному костюмі, білій сорочці та чорній краватці з принтом.
Нагадаємо, Бріжит Макрон у червоному костюмі і зі стьобаним клатчем з’явилася на зустрічі з прем’єром Великої Британії.