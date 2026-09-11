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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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1 хв

У діамантах і розкішній червоній сукні зі шлейфом: Бріжит Макрон на державній вечері в Єлисейському палаці

Перша леді Франції обрала для урочистого заходу ефектний аутфіт.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Еммануель і Бріжит Макрони

Еммануель і Бріжит Макрони / © Associated Press

Президент Франції Еммануель Макрон і його дружина Бріжит Макрон влаштували державну вечерю в Єлисейському палаці в Парижі з нагоди офіційного візиту президента Південної Кореї Лі Чже Мьона та його дружини Кім Хе Ген.

Еммануель і Бріжит Макрони, Лі Чже Мьон і Кім Хе Ген / © Associated Press

Еммануель і Бріжит Макрони, Лі Чже Мьон і Кім Хе Ген / © Associated Press

Для урочистого вечора 73-річна Бріжит обрала розкішний монохромний образ. Вона постала у довгій червоній сукні, яка чудово підкреслила її струнку фігуру.

Еммануель і Бріжит Макрони / © Associated Press

Еммануель і Бріжит Макрони / © Associated Press

Вбрання мало приталений силует, довгі рукави та оригінальне асиметричне драпування у верхній частині, яке переходило ззаду у шлейф.

Еммануель і Бріжит Макрони, Лі Чже Мьон і Кім Хе Ген / © Associated Press

Еммануель і Бріжит Макрони, Лі Чже Мьон і Кім Хе Ген / © Associated Press

До яскравої сукні перша леді підібрала чорні гостроносі туфлі на високих шпильках і невеликий чорний клатч.

Еммануель і Бріжит Макрони, Лі Чже Мьон і Кім Хе Ген / © Associated Press

Еммануель і Бріжит Макрони, Лі Чже Мьон і Кім Хе Ген / © Associated Press

Аутфіт Бріжит доповнила витонченими сережками-кільцями з діамантами та каблучками з діамантами. Волосся вона зібрала у низьку зачіску з об’ємом і пасмами біля обличчя, а також макіяж смокі-айс.

Еммануель і Бріжит Макрони / © Associated Press

Еммануель і Бріжит Макрони / © Associated Press

Еммануель Макрон цього вечора був у класичному чорному костюмі, білій сорочці та чорній краватці з принтом.

Нагадаємо, Бріжит Макрон у червоному костюмі і зі стьобаним клатчем з’явилася на зустрічі з прем’єром Великої Британії.

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