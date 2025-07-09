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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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245
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У діамантовій сімейній тіарі і особливої сукні: у Британії заміж вийшла дочка 11-го герцога Ратленда

У Великій Британії відбулося весілля між представниками двох аристократичних сімей.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Вайолет Меннерс

Вайолет Меннерс

В англійському Лестерширі відбулося весілля, яке об’єднало дві найстаріші аристократичні сім’ї Великої Британії: заміж вийшла дочка 11-го герцога Ратленда, леді Вайолет Меннерс, за якою в народі закріпилася репутація світської левиці. Обранцем 31-річної аристократки став віконт Вільям Гарнок.

Вайолет Меннерс у день весілля

Вайолет Меннерс у день весілля

Знімками розкішного заходу поділилося видання Vogue. Урочистість відбулася в родовому маєтку нареченої, замку Бівер-Касл.

Вайолет Меннерс у день весілля

Вайолет Меннерс у день весілля

Наречена була одягнена у сукню від Phillipa Lepley Couture, натхненну тією, яку носила її прабабуся Маргарет, герцогиня Аргайл, у день свого весілля. Також наречена доповнила образ сімейною реліквією: тіарою Ратлендів.

«Це просто сюрреалістично, коли її одягаєш на свою голову, враховуючи всю цю історію», — розповіла вона Vogue. «І вона набагато легша, ніж здається».

Вайолет Меннерс у день весілля

Вайолет Меннерс у день весілля

Тіара належить сім’ї від XVIII ст. Вона прикрашена гарними гвоздиками та квітами фуксії та діамантовим листям.

Вайолет Меннерс у день весілля

Вайолет Меннерс у день весілля

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Дата публікації
Кількість переглядів
245
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