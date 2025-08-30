У діамантовій тіарі та казковій сукні з рукавами-дзвіночками: принцеса Ліхтенштейну вийшла заміж

Марія Кароліна Ліхтенштейнська / © Getty Images

30 серпня 28-річна принцеса Марія Кароліна Ліхтенштейнська вийшла заміж. Розкішна і романтична церемонія вінчання відбулася в соборі Святого Флоріна у Вадуці.

Місце проведення церемонії — собор Святого Флоріна / © Getty Images

Обранцем нареченої став 34-річний Леопольдо Мадуро Фоллмера, з яким вона була заручена від жовтня 2024 року.

Марія Кароліна Ліхтенштейнська / © Getty Images

Як і належить принцесі, Марія Кароліна одягла неймовірну тіару з діамантами, а також діамантові сережки.

Сукня нареченої була ніжною і романтичною, адже виконана в А-силуеті та кількох відтінках білого, мала мереживні деталі, а також чарівні рукави-дзвіночки з драпованою тканиною.

Марія Кароліна Ліхтенштейнська / © Getty Images

Голову принцеси Ліхтенштейну прикрашала довга фата з вишивкою, яка ефектно розвівалася, а її довгий шлейф перехоплював подих. Також дівчина несла в руках пишний букет з білих квітів.

Марія Кароліна Ліхтенштейнська / © Getty Images

Марія Кароліна народилася 17 жовтня 1996 року, у Грабсі в сім’ї спадкового принца Алоїса і спадкової принцеси Софії. За материнською лінією, принцеса є нащадком останнього короля Баварії — Людвіга III. Дівчина не є претенденткою на престол, але вважається найбагатшою принцесою в Європі: її сімейні статки оцінюються приблизно у вісім мільярдів франків.

Марія Кароліна Ліхтенштейнська / © Getty Images

Принцеса навчалася в коледжі Малверн в Англії, а потім у Школі дизайну. 2020 року вона здобула ступінь бакалавра в галузі дизайну одягу й наразі мешкає в Лондоні, де працює у сфері моди. Її наречений народився в Каракасі, Венесуела, і вчився в коледжі Сан-Ігнасіо-де-Лойола у своєму рідному місті та у школі Гарроу в Лондоні. Він здобув ступінь бакалавра в Університеті Сент-Ендрюса, де також навчалися й познайомилися принц Вільям і Кейт Міддлтон. 2016 року він повернувся до Лондона, де сьогодні працює у сфері управління інвестиціями.

Після церемонії молодята та їхні гості поїдуть до замку Вадуц. Там на них чекає гарний прийом.