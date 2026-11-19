Королева Летиція / © Getty Images

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Захід був присвячений аналізу того, як дані та дослідження можуть допомогти виявляти ситуації вразливості і покращувати життя людей, перш ніж стане надто пізно.

У своєму виступі королева наголосила на необхідності вийти за рамки статистики, щоб зрозуміти різні аспекти бідності та знайти рішення, які дозволять тим, кому вдалося вирватися з неї, уникнути повернення до неї.

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Королева Летиція / © Getty Images

«Ми знаємо, що бідність багатогранна, що виміряти її — одне, а витягти з даних знання — зовсім інше, що іноді людям вдається вирватися з бідності, але вразливість часто зберігається», — заявила королева Летиція на початку своєї промови.

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Вона також наголосила на важливості таких факторів, як тривалість життя та освіта, та необхідності інтерпретувати інформацію у ширшій перспективі.

Для появи в палаці маркіза Саламанки в Мадриді Летиція обрала повністю чорний ансамбль. На ній були чорні штани прямого крою в поєднанні з жилетом до тону, що вирізнявся простою застібкою на ґудзиках, і біла сорочка під ним.

Чорні лаковані туфлі на стійкому невисокому блочному підборі чудово доповнювали образ. Також королева наділа лаконічні сережки-підвіски з перлинами, свою улюблену золоту каблучку Coreterno на вказівний палець лівої руки, а темне волосся уклала м’якими хвилями. Макіяж вона зробила макіяж в улюблених пудрово-рожевих відтінках.

Королева Летиція / © Getty Images

Нагадаємо, нещодавно ми порівнювали образи у штанних костюмах принцеси Уельської та королеви Летиції. Вони обидві з’явилися на заходах у схожих луках.

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