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У діловому костюмі: елегантна принцеса Інгрід Олександра супроводжувала батька на зустрічі з президентом Макроном
Спадковий принц Норвегії Гокон і його донька принцеса Інгрід Олександра прибули на прийом президента Франції Макрона до Національного музею в Осло.
Еммануель Макрон відвідає Королівство Норвегія 23 та 24 червня 2025 року. Це перший візит голови французької держави до Норвегії від 1984 року.
Візит підкреслить постійну відданість Франції Північному та Арктичному регіону, особливо щодо безпеки. Поїздка також надасть можливість підтвердити позицію Європи щодо конфліктів в Україні та на Близькому й Середньому Сході.
Принцеса Інгрід Олександра вперше супроводжує свого батька — майбутнього короля — на заході такого високого рівня. Дівчина з’явилася на зустрічі в темно-синьому штанному костюмі та молочній блузці, а в руках тримала синій клатч. Вона зібрала волосся у високий хвіст і зробила макіяж, а у вухах у неї були золоті сережки-кільця.
Кронпринц Гокон також був одягнений у синій класичний костюм.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський сьогодні зустрівся з королем Чарльзом ІІІ у Віндзорі.