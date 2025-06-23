У діловому костюмі: елегантна принцеса Інгрід Олександра супроводжувала батька на зустрічі з президентом Макроном

Кронпринц Гокон і принцеса Інгрід Олександра / © Getty Images

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Еммануель Макрон відвідає Королівство Норвегія 23 та 24 червня 2025 року. Це перший візит голови французької держави до Норвегії від 1984 року.

Візит підкреслить постійну відданість Франції Північному та Арктичному регіону, особливо щодо безпеки. Поїздка також надасть можливість підтвердити позицію Європи щодо конфліктів в Україні та на Близькому й Середньому Сході.

Кронпринц Гокон і принцеса Інгрід Олександра та президент Франції Еммануель Макрон / © Getty Images

Принцеса Інгрід Олександра вперше супроводжує свого батька — майбутнього короля — на заході такого високого рівня. Дівчина з’явилася на зустрічі в темно-синьому штанному костюмі та молочній блузці, а в руках тримала синій клатч. Вона зібрала волосся у високий хвіст і зробила макіяж, а у вухах у неї були золоті сережки-кільця.

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Кронпринц Гокон також був одягнений у синій класичний костюм.

Кронпринц Гокон і принцеса Інгрід Олександра / © Getty Images

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський сьогодні зустрівся з королем Чарльзом ІІІ у Віндзорі.