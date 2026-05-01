У діловому костюмі і білій сорочці: Меланія Трамп у строгому луку постала на прощальній церемонії з монархами
Перша леді США обрала для свого аутфіту класичні чорно-білі кольори.
Президент США Дональд Трамп і його дружина Меланія Трамп вітали на церемонії прощання короля Великої Британії Чарльза III і королеву Каміллу на південній галявині Білого дому, у Вашингтоні.
Меланія зустріла монархів у діловому чорному костюмі, який складався з однобортного жакета і штанів з атласними лампасами. На ній також була біла сорочка і чорні лаковані туфлі з металевими пряжками.
Перша леді, як завжди, зробила укладання з м’якими локонами і макіяж смокі-айс. У вухах у неї були діамантові сережки-цвяшки.
Трамп був одягнений у темно-синій костюм, білу сорочку і блакитну краватку.
