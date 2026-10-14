У діловому костюмі і блузці з V-подібним вирізом: образ нової прессекретарки Трампа на її першому брифінгу

Кеті Захарія і Дональд Трамп / © Associated Press

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Нова прессекретарка Білого дому Кеті Захарія провела свій перший брифінг у Вашингтоні. Для дебютного виступу перед журналістами вона обрала елегантний діловий образ.

Кеті Захарія / © Associated Press

Кеті була одягнена у темно-синій костюм, який складався з приталеного двобортного жакета та спідниці-олівця довжини до колін. Жакет мав широкі гострі лацкани, кишені з клапанами й великі рельєфні золотисті ґудзики. Подібні ґудзики прикрашали також манжети.

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Кеті Захарія / © Associated Press

Кеті Захарія / © Associated Press

Кеті Захарія / © Associated Press

Під жакет Захарія одягла білу блузу з перекрученою деталлю біля шиї і V-подібним вирізом спереду. Вбрання вона доповнила чорними шкіряними гостроносими туфлями на високих шпильках.

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Кеті Захарія / © Associated Press

Після брифінгу Кеті також зазнімкували поруч із Дональдом Трампом біля Білого дому. У руках вона тримала містку чорну сумку з короткими ручками, зовнішньою кишенею та золотистою фурнітурою. На обличчі у неї були великі сонцезахисні окуляри.

Кеті Захарія / © Associated Press

Кеті Захарія / © Associated Press

Прессекретарка уклала волосся в локони з бічним проділом. У макіяжі підкреслила очі чорною підводкою та довгими віями, а губи нафарбувала рожевим блиском. Завершили аутфіт сережки-пусети і каблучка.

© Associated Press

Раніше ми писали, що відомо про Кеті Захарію: про її освіту, кар’єру, чоловіка і дітей.

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