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У діловому костюмі і чорних слінгбеках: Олена Зеленська побувала на концерті у Києві
Перша леді відвідала концерт, присвячений дітям, яких викрала Росія, та їхньому поверненню.
Олена Зеленська відвідала виступ Національного ансамблю солістів «Київська камерата» під диригуванням Кері-Лінн Вілсон. «Концерт надії» (Сoncert of Hope), присвячений дітям, яких викрала Росія, та їхньому поверненню, відбувся у Міністерстві закордонних справ.
Перша леді постала там у діловому чорному штанному костюмі, який скомбінувала з чорними гостроносими слінгбеками на невисоких шпильках. Зеленська зробила гарне укладання з локонами і макіяж у ніжних відтінках.
Нагадаємо, Олена Зеленська з’явилася в Австрії із золотою вінтажною брошкою від Yves Saint Laurent.