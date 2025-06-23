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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
402
Час на прочитання
1 хв

У діловому костюмі і чорних слінгбеках: Олена Зеленська побувала на концерті у Києві

Перша леді відвідала концерт, присвячений дітям, яких викрала Росія, та їхньому поверненню.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Олена Зеленська

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська відвідала виступ Національного ансамблю солістів «Київська камерата» під диригуванням Кері-Лінн Вілсон. «Концерт надії» (Сoncert of Hope), присвячений дітям, яких викрала Росія, та їхньому поверненню, відбувся у Міністерстві закордонних справ.

Перша леді постала там у діловому чорному штанному костюмі, який скомбінувала з чорними гостроносими слінгбеками на невисоких шпильках. Зеленська зробила гарне укладання з локонами і макіяж у ніжних відтінках.

/ © Instagram Олени Зеленської

© Instagram Олени Зеленської

Нагадаємо, Олена Зеленська з’явилася в Австрії із золотою вінтажною брошкою від Yves Saint Laurent.

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Дата публікації
Кількість переглядів
402
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