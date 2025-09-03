ТСН у соціальних мережах

Суспільство
266
1 хв

У діловому костюмі і лоферах: Олена Зеленська відвідала Школу Супергероїв

Перша леді з робочим візитом відвідала Чернігів.

Олена Зеленська

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська разом із командою своєї Фундації відвідала нову Школу Супергероїв у Чернігові, яка запрацювала зі стартом навчального року на базі обласної лікарні.

/ © Instagram Олени Зеленської

© Instagram Олени Зеленської

В осередку є три класи — для учнів початкової, середньої та старшої школи, а також кабінет ментального здоров’я та окрема зона для занять із дошкільнятами.

/ © Instagram Олени Зеленської

© Instagram Олени Зеленської

Першій леді провели екскурсію і вона подивилися, чим там займаються вихованці Школи.

/ © Instagram Олени Зеленської

© Instagram Олени Зеленської

Зеленська продемонструвала цього дня діловий образ. На ній був темний штанний костюм і світла блузка з високою горловиною. Вбрання дружина президента доповнила чорними лоферами.

/ © Instagram Олени Зеленської

© Instagram Олени Зеленської

У першої леді було акуратне укладання, макіяж у ніжних відтінках та елегантні сережки у вухах.

/ © Instagram Олени Зеленської

© Instagram Олени Зеленської

