У діловому костюмі і лоферах: Олена Зеленська відвідала Школу Супергероїв

Олена Зеленська разом із командою своєї Фундації відвідала нову Школу Супергероїв у Чернігові, яка запрацювала зі стартом навчального року на базі обласної лікарні.

В осередку є три класи — для учнів початкової, середньої та старшої школи, а також кабінет ментального здоров’я та окрема зона для занять із дошкільнятами.

Першій леді провели екскурсію і вона подивилися, чим там займаються вихованці Школи.

Зеленська продемонструвала цього дня діловий образ. На ній був темний штанний костюм і світла блузка з високою горловиною. Вбрання дружина президента доповнила чорними лоферами.

У першої леді було акуратне укладання, макіяж у ніжних відтінках та елегантні сережки у вухах.