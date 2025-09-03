- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 266
- Час на прочитання
- 1 хв
У діловому костюмі і лоферах: Олена Зеленська відвідала Школу Супергероїв
Перша леді з робочим візитом відвідала Чернігів.
Олена Зеленська разом із командою своєї Фундації відвідала нову Школу Супергероїв у Чернігові, яка запрацювала зі стартом навчального року на базі обласної лікарні.
В осередку є три класи — для учнів початкової, середньої та старшої школи, а також кабінет ментального здоров’я та окрема зона для занять із дошкільнятами.
Першій леді провели екскурсію і вона подивилися, чим там займаються вихованці Школи.
Зеленська продемонструвала цього дня діловий образ. На ній був темний штанний костюм і світла блузка з високою горловиною. Вбрання дружина президента доповнила чорними лоферами.
У першої леді було акуратне укладання, макіяж у ніжних відтінках та елегантні сережки у вухах.