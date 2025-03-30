Еммануель Макрон і Джорджа Мелоні / © Associated Press

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Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні з офіційним візитом відвідала Францію. Вона прибула на саміт, присвячений Україні.

Фотографи зазнімкували, як пані Мелоні вітав біля Єлисейського палацу президент Франції Еммануель Макрон.

Джорджа Мелоні та Еммануель Макрон / © Associated Press

Джорджа з’явилася там у діловому темно-синьому костюмі з широкими штанями зі стрілками, а також у білій смугастій сорочці. Аутфіт політикиня доповнила темно-синіми замшевими туфлями.

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Джорджа Мелоні / © Associated Press

Мелоні зробила ідеальне рівне укладання та макіяж із ніжно-рожевими блискучими тінями і рожевою помадою. У вухах у неї були великі срібні сережки, а на руках — каблучки.

Еммануель Макрон і Джорджа Мелоні / © Associated Press

Макрон був одягнений у класичний чорний костюм, білу сорочку і чорну краватку.

Нагадаємо, Джорджа Мелоні у Римі зустрілася з президентом Польщі Анджеєм Дудою. Вона продемонструвала діловий лук у білому топі і сірому костюмі.