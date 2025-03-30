- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 165
- Час на прочитання
- 1 хв
У діловому костюмі і смугастій сорочці: фотографи зазнімкували прем’єр-міністерку Італії Джорджу Мелоні з Еммануелем Макроном
Джорджа Мелоні любить одягати на ділові зустрічі штанні костюми.
Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні з офіційним візитом відвідала Францію. Вона прибула на саміт, присвячений Україні.
Фотографи зазнімкували, як пані Мелоні вітав біля Єлисейського палацу президент Франції Еммануель Макрон.
Джорджа з’явилася там у діловому темно-синьому костюмі з широкими штанями зі стрілками, а також у білій смугастій сорочці. Аутфіт політикиня доповнила темно-синіми замшевими туфлями.
Мелоні зробила ідеальне рівне укладання та макіяж із ніжно-рожевими блискучими тінями і рожевою помадою. У вухах у неї були великі срібні сережки, а на руках — каблучки.
Макрон був одягнений у класичний чорний костюм, білу сорочку і чорну краватку.
Нагадаємо, Джорджа Мелоні у Римі зустрілася з президентом Польщі Анджеєм Дудою. Вона продемонструвала діловий лук у білому топі і сірому костюмі.