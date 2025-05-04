У діловому костюмі і з букетом квітів: Олену Зеленську сфотографували в аеропорту

Олена і Володимир Зеленські / © Володимир Зеленський Instagram

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Олена Зеленська супроводжує свого чоловіка-президента Володимира Зеленського під час офіційної поїздки до Чехії. У спільному дописі в Instagram президентського подружжя з'явилися світлини, зроблені в аеропорту.

Олена і Володимир Зеленські / © Володимир Зеленський Instagram

Із літака перша леді вийшла у діловому образі. На ній був чорний костюм, який складався з жакета, жилета і штанів, а також біла сорочка. Вбрання вона скомбінувала із чорними лоферами.

Олена і Володимир Зеленські / © Володимир Зеленський Instagram

У Зеленської було розпущене волосся, ніжний макіяж на обличчі і сережки-кільця у вухах. У руках вона тримала гарний букет квітів, який їй подарували.

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Володимир Зеленський був одягнений у все чорне: куртку з накладними кишенями, футболку і штани-карго. Лук він завершив чорними кросівками.

Нагадаємо, Олена Зеленська у чорному костюмі, блузці кольору крем-брюле і з золотими сережками відвідала Житомирщину.