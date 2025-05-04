ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
370
Час на прочитання
1 хв

У діловому костюмі і з букетом квітів: Олену Зеленську сфотографували в аеропорту

Перша леді разом із чоловіком-президентом прибули з офіційним візитом до Чехії.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Олена і Володимир Зеленські

Олена і Володимир Зеленські / © Володимир Зеленський Instagram

Олена Зеленська супроводжує свого чоловіка-президента Володимира Зеленського під час офіційної поїздки до Чехії. У спільному дописі в Instagram президентського подружжя з'явилися світлини, зроблені в аеропорту.

Олена і Володимир Зеленські / © Володимир Зеленський Instagram

Олена і Володимир Зеленські / © Володимир Зеленський Instagram

Із літака перша леді вийшла у діловому образі. На ній був чорний костюм, який складався з жакета, жилета і штанів, а також біла сорочка. Вбрання вона скомбінувала із чорними лоферами.

Олена і Володимир Зеленські / © Володимир Зеленський Instagram

Олена і Володимир Зеленські / © Володимир Зеленський Instagram

У Зеленської було розпущене волосся, ніжний макіяж на обличчі і сережки-кільця у вухах. У руках вона тримала гарний букет квітів, який їй подарували.

Володимир Зеленський був одягнений у все чорне: куртку з накладними кишенями, футболку і штани-карго. Лук він завершив чорними кросівками.

Нагадаємо, Олена Зеленська у чорному костюмі, блузці кольору крем-брюле і з золотими сережками відвідала Житомирщину.

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
370
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie