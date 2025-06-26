- Дата публікації
У діловому костюмі і з яскравим макіяжем: прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні на вечері у Гаазі
Джорджа Мелоні любить носити лаконічні штанні костюми.
Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні відвідала вечерю у резиденції голландської королівської родини — палаці Гейс-тен-Бос. Захід відбувся напередодні саміту НАТО в Гаазі.
Прем'єрка обрала для своєї появи діловий чорний костюм, який складався з подовженого жакета і штанів-палацо зі стрілками, а також білу блузку з мереживом.
Вбрання Мелоні поєднала з чорними гостроносими туфлями з білою підошвою та чорною сумкою на ланцюжку.
Політикиня зібрала волосся у низький хвіст, випустивши спереду пасма, зробила яскравий макіяж із сіро-фіолетовими тінями і рожевою помадою, а також темно-бордовий манікюр. У вухах у неї були довгі сережки.
Нагадаємо, Джорджа Мелоні на саміті G7 у канадському місті Кананаскісі з’явилася у ніжно-блакитному костюмі і білому в'язаному топі з квітковими аплікаціями.