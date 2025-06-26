ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
7139
Час на прочитання
1 хв

У діловому костюмі і з яскравим макіяжем: прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні на вечері у Гаазі

Джорджа Мелоні любить носити лаконічні штанні костюми.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Джорджа Мелоні

Джорджа Мелоні / © Getty Images

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні відвідала вечерю у резиденції голландської королівської родини — палаці Гейс-тен-Бос. Захід відбувся напередодні саміту НАТО в Гаазі.

Прем'єрка обрала для своєї появи діловий чорний костюм, який складався з подовженого жакета і штанів-палацо зі стрілками, а також білу блузку з мереживом.

Джорджа Мелоні / © Getty Images

Джорджа Мелоні / © Getty Images

Вбрання Мелоні поєднала з чорними гостроносими туфлями з білою підошвою та чорною сумкою на ланцюжку.

Політикиня зібрала волосся у низький хвіст, випустивши спереду пасма, зробила яскравий макіяж із сіро-фіолетовими тінями і рожевою помадою, а також темно-бордовий манікюр. У вухах у неї були довгі сережки.

Нагадаємо, Джорджа Мелоні на саміті G7 у канадському місті Кананаскісі з’явилася у ніжно-блакитному костюмі і білому в'язаному топі з квітковими аплікаціями.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie