ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
297
Час на прочитання
1 хв

У діловому костюмі і з новою зачіскою: Олена Зеленська з чоловіком-президентом приїхала до Румунії

Перша леді супроводжує чоловіка-президента в поїздці на саміт «Бухарестської дев’ятки».

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Коментарі
Олена Зеленська

Олена Зеленська

Президент України Володимир Зеленський і його дружина Олена Зеленська з робочим візитом прибули до Румунії, де відбувається саміт країн «Бухарестської дев’ятки» за участі країн Північної Європи.

Перша леді в межах поїздки зустрінеться зі своєю румунською колегою та візьме участь у підписанні меморандумів про приєднання румунських університетів до Глобальної коаліції українських студій.

Відео з прибуття президентське подружжя опублікувало у своїх соцмережах.

З літака Олена Зеленська вийшла в діловому темно-синьому костюмі, який складався з однобортного жакета і широких штанів, та в білій блузці з фестончастими краями на манжетах. Аутфіт перша леді доповнила елегантною зібраною зачіскою, ніжним макіяжем і лаконічними сережками.

Президент був одягнений у стильний чорний жакет і штани.

Нагадаємо, Володимир та Олена Зеленські в гарних вишиванках зустрілися з дітьми-сиротами в Софії Київській.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
297
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie