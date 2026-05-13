У діловому костюмі і з новою зачіскою: Олена Зеленська з чоловіком-президентом приїхала до Румунії
Перша леді супроводжує чоловіка-президента в поїздці на саміт «Бухарестської дев’ятки».
Президент України Володимир Зеленський і його дружина Олена Зеленська з робочим візитом прибули до Румунії, де відбувається саміт країн «Бухарестської дев’ятки» за участі країн Північної Європи.
Перша леді в межах поїздки зустрінеться зі своєю румунською колегою та візьме участь у підписанні меморандумів про приєднання румунських університетів до Глобальної коаліції українських студій.
Відео з прибуття президентське подружжя опублікувало у своїх соцмережах.
З літака Олена Зеленська вийшла в діловому темно-синьому костюмі, який складався з однобортного жакета і широких штанів, та в білій блузці з фестончастими краями на манжетах. Аутфіт перша леді доповнила елегантною зібраною зачіскою, ніжним макіяжем і лаконічними сережками.
Президент був одягнений у стильний чорний жакет і штани.
