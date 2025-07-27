У діловому костюмі і з символічною брошкою: Олена Зеленська на робочій зустрічі

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

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Олена Зеленська взяла участь у щорічній нараді керівників закордонних дипломатичних установ України під назвою «Від сили дипломатії до дипломатії сили».

«Сьогодні боротьба України точиться не лише за людей і території. Це боротьба за принципи. Так, тепер нам треба врятувати не тільки себе, а й світ, його гуманність і людиноцентричність, які похитнулися. Це нове завдання для нас усіх і для нашої дипломатії», — сказала перша леді.

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Вона підсумувала результати пріоритетних напрямів роботи з дипломатичним корпусом, у яких реалізується м’яка сила. Зокрема, це створення понад 100 україномовних аудіогідів у провідних пам’ятках світу та 260 українських книжкових поличок, підписання 14 меморандумів у межах Глобальної коаліції українських студій, організація п’ятого Саміту перших леді та джентльменів, співпраця у проєктах Фундації Олени Зеленської та підтримка реформи шкільного харчування.

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Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

«Співпраця з Україною сьогодні — це запрошення до спільних цінностей. Це про справедливість і принципи для всіх», — зазначила дружина президента.

Зеленська також взяла участь у зустрічі Асоціації «Подружжя українських дипломатів».

Цього дня перша леді продемонструвала діловий образ у темному костюмі, який складався з жакета і широких штанів зі стрілками. Аутфіт вона доповнила туфлями-човниками в тон.

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Зеленська до лацкану жакета прикріпила символічну золоту брошку з колаборації українських брендів Guzema Fine Jewelry X Gunia Project під назвою «Незалежна», випущеної до 30-річчя незалежності України. В основі прикраси — квітка з рушників України ХІХ-ХХ століття, зокрема — елементи Древа життя, що символізують зв’язок поколінь, нескінченність життя і три рівні Всесвіту.

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Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Вона зробила укладання з локонами, макіяж у ніжних відтінках і завершила лук лаконічними золотими прикрасами.

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Нагадаємо, Олена Зеленська в ультрамариновому костюмі і з хусткою-паше виступила на форумі.