У діловому костюмі і з темно-коричневою сумкою: Олена Зеленська відвідала медичний заклад у Дніпрі

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

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Олена Зеленська відвідала одну з лікарень на Дніпровщині, де ознайомилася з роботою Центру ментального здоровʼя «Повернення», що розпочав роботу минулого місяця. Тут надають комплексну психологічну допомогу людям із наслідками стресу, тривожними та депресивними розладами, ПТСР і розладами адаптації.

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

«„Повернення“ — велике підкріплення всій програмі ментального здоров’я, яка втілюється в країні. Бо ми прагнемо, щоб підтримка ментального здоров’я охопила всю країну та була якнайближче до кожної людини», — сказала перша леді.

Вона також додала, що розбудова національної мережі центрів ментального здоров’я є частиною проєкту Міністерства охорони здоров’я в межах Всеукраїнської програми ментального здоров’я «Ти як?».

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Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Там Зеленська з’явилася у темно-синьому костюмі, який складався з подовженого жакета з ґудзиками і тканинним поясом в тон та штанів вільного крою зі стрілками.

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Вбрання Олена доповнила темно-коричневою сумкою і темно-коричневими туфлями з квадратним мисом. Перша леді зробила акуратне укладання з легкими хвилями, макіяж у ніжних відтінках і завершила лук лаконічними сережками.

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Нагадаємо, Олена Зеленська у сіро-блакитному костюмі і з новою брошкою вручила з чоловіком дітям нагороди.