У діловому костюмі Prada і пітонових лубутенах: Меланія Трамп підписала закон у Рожевому саду Білого дому

Дональд і Меланія Трампи / © Associated Press

Днями президент США Дональд Трамп і його дружина Меланія Трамп взяли участь у підписанні законопроекту Take It Down Act, який є частиною ініціативи першої леді Be Best. Захід відбувся у Рожевому саду Білого дому у Вашингтоні. Це вперше, коли перша леді США бере участь у підписанні закону.

Підписання закону у Рожевому саду / © Associated Press

Меланія Трамп підписала закон / © Associated Press

Закон створений для захисту дітей і родин від онлайн-вимагання з використанням ШІ та інтимних зображень без згоди. Згідно з цим законом заборонено розповсюджувати оголені та еротичні світлини без дозволу автора. Він передбачає покарання за діпфейки, а також зобов’язує онлайн-платформи видаляти подібний контент протягом 48 годин після повідомлення про незаконну публікацію.

Меланія Трамп виступила з промовою під час підписання закону / © Associated Press

Цього дня Меланія продемонструвала строгий образ у діловому сірому костюмі у клітинку від бренду Prada, який складався з приталеного двобортного жакета з ґудзиками в тон і спідниці-олівця. Вбрання вона скомбінувала з темно-бордовими пітоновими туфлями на високих шпильках від Christian Louboutin. Перша леді мала стрункий і красивий вигляд.

Дональд і Меланія Трампи / © Associated Press

Свій аутфіт дружина президента доповнила укладанням із локонами, улюбленим макіяжем смокі-айс і ніжно-рожевою помадою на губах, а також молочним манікюром. На руці у неї була діамантова каблучка.

Меланія Трамп / © Associated Press

Трамп був одягнений у темно-синій костюм, білу сорочку, блакитну краватку і чорні лаковані туфлі.

Дональд і Меланія Трампи / © Associated Press

Нагадаємо, Меланія Трамп постала на заході у Білому домі у білому топі, чорній шкіряній спідниці-олівці і білому жакеті від Dior.