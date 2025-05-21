ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
387
Час на прочитання
2 хв

У діловому костюмі Prada і пітонових лубутенах: Меланія Трамп підписала закон у Рожевому саду Білого дому

Меланія Трамп стала першою дружиною президента США, яка взяла участь у підписанні закону.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Дональд і Меланія Трампи

Дональд і Меланія Трампи / © Associated Press

Днями президент США Дональд Трамп і його дружина Меланія Трамп взяли участь у підписанні законопроекту Take It Down Act, який є частиною ініціативи першої леді Be Best. Захід відбувся у Рожевому саду Білого дому у Вашингтоні. Це вперше, коли перша леді США бере участь у підписанні закону.

Дональд і Меланія Трампи / © Associated Press

Дональд і Меланія Трампи / © Associated Press

Підписання закону у Рожевому саду / © Associated Press

Підписання закону у Рожевому саду / © Associated Press

Меланія Трамп підписала закон / © Associated Press

Меланія Трамп підписала закон / © Associated Press

Закон створений для захисту дітей і родин від онлайн-вимагання з використанням ШІ та інтимних зображень без згоди. Згідно з цим законом заборонено розповсюджувати оголені та еротичні світлини без дозволу автора. Він передбачає покарання за діпфейки, а також зобов’язує онлайн-платформи видаляти подібний контент протягом 48 годин після повідомлення про незаконну публікацію.

Меланія Трамп виступила з промовою під час підписання закону / © Associated Press

Меланія Трамп виступила з промовою під час підписання закону / © Associated Press

Цього дня Меланія продемонструвала строгий образ у діловому сірому костюмі у клітинку від бренду Prada, який складався з приталеного двобортного жакета з ґудзиками в тон і спідниці-олівця. Вбрання вона скомбінувала з темно-бордовими пітоновими туфлями на високих шпильках від Christian Louboutin. Перша леді мала стрункий і красивий вигляд.

Дональд і Меланія Трампи / © Associated Press

Дональд і Меланія Трампи / © Associated Press

Свій аутфіт дружина президента доповнила укладанням із локонами, улюбленим макіяжем смокі-айс і ніжно-рожевою помадою на губах, а також молочним манікюром. На руці у неї була діамантова каблучка.

Меланія Трамп / © Associated Press

Меланія Трамп / © Associated Press

Трамп був одягнений у темно-синій костюм, білу сорочку, блакитну краватку і чорні лаковані туфлі.

Дональд і Меланія Трампи / © Associated Press

Дональд і Меланія Трампи / © Associated Press

Нагадаємо, Меланія Трамп постала на заході у Білому домі у білому топі, чорній шкіряній спідниці-олівці і білому жакеті від Dior.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie