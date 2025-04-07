У діловому костюмі та з укладанням: королева Софія побувала на діловій зустрічі

Королева Софія / © Getty Images

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Її Величність завітала на презентацію кампанії Фонду королеви Софії «Незвичайний мозок» у Центрі Альцгеймера в Мадриді.

Королева знову вийшла на публіку в штанному костюмі, цього разу на ній була картата сорочка з вишивкою на комірі, такий самий жакет і широкі штани до тону. Доповнила свій лук королева Софія замшевими чоботями на підборах та маленькою чорною сумкою.

Королева Софія / © Getty Images

Русяве волосся королеви Софії було укладено в зачіску, вона зробила легкий макіяж, французький манікюр, одягла кілька підвісок на шию і безліч каблучок на пальці, а на її жакеті була пришпилена брошка у вигляді метелика з кольоровим камінням.

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Нагадаємо, останнім часом королева часто носить штанні костюми, підкреслюючи тим самим свою витончену фігуру.

Королева Софія / © Getty Images