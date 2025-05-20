У діловому костюмі-трійці: Олена Зеленська посадила рослини у терапевтичному саду

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

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Олена Зеленська взяла участь у презентації терапевтичного саду, відкриття якого заплановане на серпень цього року. Проєкту реалізує Міністерство у справах ветеранів спільно з ВДНГ у межах Національної стратегії створення безбар’єрного простору в Україні, яку ініціювала перша леді. Над ним працювала мультидисциплінарна група експертів разом із ветеранами, воїнами та їхніми родинами.

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Терапевтичний сад поєднає садівничу, тілесну та арттерапію, зони для індивідуального розвантаження та локацію для дітей. У цьому просторі фахівці працюватимуть із військовими, ветеранами та їхніми сім’ями. Водночас він буде безпечним, доступним і відкритим для всіх охочих.

«Цей простір про гідність. Гідність людини, яка повертається з фронту чи відновлюється після травми. Про гідність нашого суспільства — бути поруч, створювати умови, які допомагають. Взаємодія з природою — одна з перевірених і дієвих практик у відновленні. Такий простір має з’явитися в кожному місті, кожній громаді. І сьогодні ми робимо перший крок», — зазначила дружина президента.

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Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Зеленська також взяла участь у символічному висадженні перших рослин у саду.

Там перша леді з’явилася у діловому темно-синьому костюмі-трійці і світлій сорочці. До лацкану жакета Олена прикріпила золоту брошку «Квітка» від українського ювелірного бренду Guzema.

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Свій аутфіт Зеленська завершила зачіскою з локонами, ніжним макіяжем і лаконічними сережками.

Нагадаємо, Олена Зеленська у костюмі кольору індиго виступила на конференції «Повернення. Шлях до ментального відновлення».

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