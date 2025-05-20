- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 519
- Час на прочитання
- 2 хв
У діловому костюмі-трійці: Олена Зеленська посадила рослини у терапевтичному саду
Перша леді України взяла участь у презентації нового терапевтичного простору для військових, ветеранів та їхніх родин.
Олена Зеленська взяла участь у презентації терапевтичного саду, відкриття якого заплановане на серпень цього року. Проєкту реалізує Міністерство у справах ветеранів спільно з ВДНГ у межах Національної стратегії створення безбар’єрного простору в Україні, яку ініціювала перша леді. Над ним працювала мультидисциплінарна група експертів разом із ветеранами, воїнами та їхніми родинами.
Терапевтичний сад поєднає садівничу, тілесну та арттерапію, зони для індивідуального розвантаження та локацію для дітей. У цьому просторі фахівці працюватимуть із військовими, ветеранами та їхніми сім’ями. Водночас він буде безпечним, доступним і відкритим для всіх охочих.
«Цей простір про гідність. Гідність людини, яка повертається з фронту чи відновлюється після травми. Про гідність нашого суспільства — бути поруч, створювати умови, які допомагають. Взаємодія з природою — одна з перевірених і дієвих практик у відновленні. Такий простір має з’явитися в кожному місті, кожній громаді. І сьогодні ми робимо перший крок», — зазначила дружина президента.
Зеленська також взяла участь у символічному висадженні перших рослин у саду.
Там перша леді з’явилася у діловому темно-синьому костюмі-трійці і світлій сорочці. До лацкану жакета Олена прикріпила золоту брошку «Квітка» від українського ювелірного бренду Guzema.
Свій аутфіт Зеленська завершила зачіскою з локонами, ніжним макіяжем і лаконічними сережками.
Нагадаємо, Олена Зеленська у костюмі кольору індиго виступила на конференції «Повернення. Шлях до ментального відновлення».