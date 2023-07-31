У діловому костюмі цікавого крою і з гарною брошкою: Олена Зеленська зустрілася з прем'єр-міністром Катару

Перша леді України обговорила з прем’єр-міністром Катару будівництво укриттів у школах і відбудову лікарні на Харківщині.

Олена Зеленська зустрілася з прем’єр-міністром, міністром закордонних справ Катару шейхом Мухаммадом бін Абдулрахманом Аль Тані, який з офіційним і першим візитом відвідав Україну.

Перша леді запросила Катар до участі у проєктах фундації Olena Zelenska Foundation, яку було створено у вересні 2022 року для залучення іноземних донорів до гуманітарної допомоги, підтримки сфер освіти та охорони здоров’я в Україні.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

"За даними аудиту, який провело Міністерство освіти і науки, кожна четверта школа непридатна для навчання під час війни через проблему з укриттями. Напередодні нового навчального року фундація акумулює всі можливі ресурси, щоб відремонтувати якомога більше укриттів у школах", – зазначила Олена.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Ще Зеленська поділилася сподіваннями, що Катар долучиться також до відбудови Ізюмської лікарні.

"Щоб зруйнований і розкрадений окупантами заклад знову міг повноцінно допомагати 100 тисячам місцевих жителів, ми вже виділили 600 тис. дол. на відновлення чотирьох операційних. Але шукаємо донорів для задоволення решти потреб закладу", – додала вона.

На зустрічі Олена з'явилася у діловому костюмі сіро-м'ятного відтінку. Він складався із подовженого жакету цікавого крою з вирізом та одним ґудзиком і прямих штанів. Талію перша леді доповнила тонким ремінцем у колір вбрання.

Шейх Мухаммад бін Абдулрахман Аль Тані і Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Зеленська зробила укладання з боковим проділом, ніжний макіяж, прикрасила вуха срібними сережками і прикріпила до жакету гарну брошку.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Нагадаємо, Олена Зеленська на виїзному засіданні Ради безбар’єрності у Вінниці постала у діловому чорному штанному костюмі у смужку і світлої сорочки.

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