У діловому костюмі і базовій футболці: Олена Зеленська побувала на стадіоні у Гостомелі

Перша леді познайомилася з маленькими футболістами на Київщині.
Напередодні дня міста-героя Гостомеля Олена Зеленська разом із командою своєї Фундації відвідала відновлений гостомельський центральний стадіон, який постраждав під час російської окупації у 2022 році.
Вони познайомилися там і поспілкувалися з дитячою футбольною командою "Фенікс".
Зеленська також долучилася до нанесення фарбою символу Фундації на муралі, який створили українські художники – брати Сергій і Віталій Грехи.
Перша леді для візиту на стадіон обрала чорний штанний костюм і базову білу футболку, які скомбінувала з білими кедами. У неї було акуратне укладання, ніжний макіяж і срібні сережки у вухах.
Нагадаємо, Олена Зеленська у смарагдовому костюмі і білій сорочці відвідала захід з нагоди Всесвітнього дня ментального здоров’я в аеропорту "Бориспіль".
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