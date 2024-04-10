У діловому костюмі і білій блузці: Олена Зеленська виступила на форумі на Рівненщині

Олена Зеленська взяла участь у Регіональному форумі з питань упровадження реформи шкільного харчування на Рівненщині.

На заході ознайомилися з тим, як упроваджується реформа шкільного харчування в області. Це вже дев'ятнадцятий форум.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

"Робимо цю реформу в час загрози для нас, для наших дітей. І протиставити загрозі ми маємо ще більше піклування. Якщо дитина усміхається після шкільного обіду, це впливає і на її життєстійкість. Отже, це вплине на всю її родину, на все суспільство", – сказала дружина президента.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Перша леді постала там у білій блузці і діловому чорному костюмі, який складався з прямих штанів і приталеного жакета з коміром і лацканами цікавого крою. Вбрання вона поєднала з чорним взуттям на низькій підошві.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Зеленська зробила гарне укладання з легкими локонами і боковим проділом та ніжний макіяж. Аутфіт вона доповнила сережками кольору металік.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Нагадаємо, Олена Зеленська на діловій зустрічі з'явилася у чорному штанному костюмі і жовтій сорочці.

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