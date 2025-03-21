У діловому костюмі і білій сорочці: Олена Зеленська з робочим візитом відвідала Київщину

Перша леді України побувала у кафе і пекарні, де працюють люди із синдромом Дауна, аутизмом та порушеннями інтелектуального розвитку.

Олена Зеленська сьогодні, у Всесвітній день поширення знань про синдром Дауна відвідала у Броварах заклади, які заснувала благодійна організація "Перспектива 21.3". Їхня мета – підтримати людей із порушеннями інтелектуального розвитку й дати їм можливості для повноцінного життя та самореалізації.

Олена Зеленська/Telegram Олени Зеленської

Перша леді зокрема побувала у кафе і пекарні, де працюють люди із синдромом Дауна, аутизмом та порушеннями інтелектуального розвитку. Проєкти, що допомагають адаптуватися до життя після школи та здобути навички, необхідні для влаштування на роботу.

Олена Зеленська/Telegram Олени Зеленської

Олена Зеленська/Telegram Олени Зеленської

Зеленська поспілкувалася з працівниками й ознайомилася з роботою закладів. А ще вона відвідала центр соціальної адаптації, де студенти опановують знання, необхідні для повноцінного життя та працевлаштування.

Олена Зеленська/Telegram Олени Зеленської

"Побувала тут з особливим відчуттям – що обізнаність, вчасна допомога, небайдужість, людяність – надто зараз, у тяжкий для країни час – обов’язково змінюють не лише конкретні долі, а й усе наше суспільство на краще", – поділилася перша леді.

Олена Зеленська/Telegram Олени Зеленської

Цього дня дружина президента з'явилася у діловому образі, який складався з темно-синього штанного костюма і білої сорочки. Вбрання вона доповнила чорним взуттям. Акуратна зачіска, макіяж із акцентом на очах і сережки-кільця завершили аутфіт Зеленської.

Олена Зеленська/Telegram Олени Зеленської

Нагадаємо, Олена Зеленська у жакеті зі стьобаними лацканами побувала на Аландських островах.

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