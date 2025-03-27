У діловому костюмі і блузці кольору бургунді: новий вихід Олени Зеленської

Перша леді взяла участь у заході, на якому обговорювали реалізацію національної стратегії зі створення безбар’єрного простору в Україні.
Олена Зеленська взяла участь у засіданні Ради безбар’єрності, на якій обговорили нові флагманські проєкти кожного з міністерств, ознайомилися з комунікаційною кампанією, яка обʼєднає всі ініціативи з безбарʼєрності під єдиним брендом.
Перша леді зазначила, що, згідно з даними нещодавнього опитування від Центру соціальних змін і поведінкової економіки, проведеного за ініціативою ЮНІСЕФ, безбар’єрність – серед нових цінностей суспільства для 87 % українців.
"Це колосальні зрушення в суспільній свідомості. Таку вмотивованість людей треба зберегти. Тому хочу сфокусувати на цьому нашу увагу – ось суспільний запит нарешті з’явився, не відповісти на нього не можна. Втрачену мотивацію піднімати навіть важче, аніж створювати з нуля", – сказала Зеленська.
На засіданні перша леді з'явилася у діловому сірому штанному костюмі і блузці кольору бургунді. У неї було акуратне укладання з боковим проділом і ніжний макіяж. Свій образ Олена завершила срібно-золотими сережками-кільцями.
Нагадаємо, Олена Зеленська на робочій зустрічі "Ти як?: інсайти та вивчені уроки", присвяченій упровадженню Всеукраїнської програми ментального здоров'я на рівні громад, постала у діловому фіолетовому костюмі, який складався з подовженого жакеті і штанів зі стрілками.
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