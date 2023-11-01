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У діловому костюмі і блузці мандаринового кольору: віцепрезидентка США Камала Гарріс виступила в Білому домі

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
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У діловому костюмі і блузці мандаринового кольору: віцепрезидентка США Камала Гарріс виступила в Білому домі

Камала Гарріс / Фото: Associated Press

Камала Гарріс поєднала у своєму аутфіті стриманий сірий колір з яскравим літнім.

Віцепрезидента США Камала Гарріс виступила під час заходу про системи штучного інтелекту, який відбувся у східній кімнаті Білого дому у Вашингтоні. На заході був присутній президент Джо Байден.

Джо Байден і Камала Гарріс / © Associated Press
Джо Байден і Камала Гарріс / Фото: Associated Press

Камала з'явилася там у діловому аутфіті. На ній був сірий костюм, який складався з подовженого жакета з одним ґудзиком і прямих штанів, і блузка мандаринового кольору з краваткою-бантом. Вбрання вона доповнила чорними туфлями на шпильках.

Камала Гарріс / © Associated Press
Камала Гарріс / Фото: Associated Press

Гарріс зробила укладання з локонами, макіяж із чорними стрілками й коричневою помадою, прикрасила вуха чорними сережками-пусетами і завершила лук молочним манікюром.

Камала Гарріс / © Associated Press
Камала Гарріс / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Камала Гарріс у білому штанному костюмі виступила на фестивалі культури Essence у Новому Орлеані.

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Дата публікації
Перегляди
383
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