У діловому костюмі і блузці мандаринового кольору: віцепрезидентка США Камала Гарріс виступила в Білому домі

Камала Гарріс поєднала у своєму аутфіті стриманий сірий колір з яскравим літнім.
Віцепрезидента США Камала Гарріс виступила під час заходу про системи штучного інтелекту, який відбувся у східній кімнаті Білого дому у Вашингтоні. На заході був присутній президент Джо Байден.
Камала з'явилася там у діловому аутфіті. На ній був сірий костюм, який складався з подовженого жакета з одним ґудзиком і прямих штанів, і блузка мандаринового кольору з краваткою-бантом. Вбрання вона доповнила чорними туфлями на шпильках.
Гарріс зробила укладання з локонами, макіяж із чорними стрілками й коричневою помадою, прикрасила вуха чорними сережками-пусетами і завершила лук молочним манікюром.
Нагадаємо, Камала Гарріс у білому штанному костюмі виступила на фестивалі культури Essence у Новому Орлеані.
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