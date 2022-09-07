У діловому костюмі і на шпильках: нова прем’єр-міністерка Великої Британії в об'єктивах фотографів

Вчора Елізабет Трасс офіційно призначили прем’єр-міністеркою, а сьогодні вона вже взялася виконувати свої обов'язки.

Сьогодні, 7 вересня, фотографи зазнімкували, як нова прем’єр-міністерка Великої Британії Ліз Трасс виходила з Даунінг-стріт, 10, щоб відвідати своє перше запитання до прем’єр-міністерки.

Ліз Трасс / Фото: Associated Press

Для свого виходу вона обрала темно-синій штанний костюм і білу блузку. Вбрання прем'єрка доповнила графітовими туфлями на шпильках.

Трасс зробила акуратне укладання, ніжний макіяж з блідо-рожевою помадою, прикрасила вуха улюбленими золотими сережками, а шию – золотим кільцем на ланцюжку. У руці Ліз тримала чорну містку сумку.

Ліз Трасс / Фото: Associated Press

Трасс була у хорошому настрої і зустріла фотографів милою усмішкою.

Ліз Трасс / Фото: Getty Images

Нагадаємо, вчора, 6 вересня, Трасс побувала на аудієнції у королеви Єлизавети II у резиденції Балморал, Шотландія.Трасс стала 15-ю прем'єр-міністеркою за час перебування монархині на троні.Елізабет постала у чорній сукні міді з баскою, яку доповнила бежевими туфлями на шпильках.

Королева Єлизавета II та Ліз Трасс / Фото: Associated Press

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