У діловому костюмі і на шпильках: віцепрезидентка США Камала Гарріс на заході у Білому домі

Віцепрезидентка США Камала Гарріс взяла участь у святкуванні чемпіонату команд NCAA, яке відбулося на південній галявині Білого дому у Вашингтоні.

Камала Гарріс / Фото: Associated Press

Там політикиня з'явилася у діловому образі у своєму улюбленому стилі power dressing. На ній був чорний костюм, який складався з прямих штанів і подовженого жакету з накладними клапанами, а також біло-сіра блузка з драпуванням та асиметричним вирізом. Вбрання вона доповнила чорними туфлями на шпильках.

Камала Гарріс / Фото: Associated Press

Камала Гарріс / Фото: Associated Press

Волосся Гарріс уклала в локони, зробила макіяж із помадою кольору курної троянди і молочний манікюр.

Камала Гарріс / Фото: Associated Press

У вухах у неї були елегантні золоті сережки з перлами, на зап'ясті – золоті браслети, а на пальцях – золоті каблучки з камінням.

У цьому аутфіті Камала також з'явилася на базі національної гвардії Делавера у Нью-Каслі, коли прибула до свого передвиборчого штабу у Вілмінгтоні.

Камала Гарріс / Фото: Associated Press

До речі, передвиборний штаб Гарріс за добу зібрав рекордну суму пожертвувань на свою передвиборчу кампанію – 81 мільйон доларів.

Камала Гарріс / Фото: Associated Press

Фотографи зазнімкували милий момент у штабі, як чоловік Камали Дуглас Емгофф привітав дружину з таким успіхом ніжним поцілунком.

Камала Гарріс і Дуглас Емгофф / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Камала Гарріч в елегантній блузці і спідниці з паєтками і камінням з'явилася на державній вечері у Білому домі.

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