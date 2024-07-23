У діловому костюмі і на шпильках: віцепрезидентка США Камала Гарріс на заході у Білому домі

Камала Гарріс продемонструвала лук у своєму улюбленому стилі.
Віцепрезидентка США Камала Гарріс взяла участь у святкуванні чемпіонату команд NCAA, яке відбулося на південній галявині Білого дому у Вашингтоні.
Там політикиня з'явилася у діловому образі у своєму улюбленому стилі power dressing. На ній був чорний костюм, який складався з прямих штанів і подовженого жакету з накладними клапанами, а також біло-сіра блузка з драпуванням та асиметричним вирізом. Вбрання вона доповнила чорними туфлями на шпильках.
Волосся Гарріс уклала в локони, зробила макіяж із помадою кольору курної троянди і молочний манікюр.
У вухах у неї були елегантні золоті сережки з перлами, на зап'ясті – золоті браслети, а на пальцях – золоті каблучки з камінням.
У цьому аутфіті Камала також з'явилася на базі національної гвардії Делавера у Нью-Каслі, коли прибула до свого передвиборчого штабу у Вілмінгтоні.
До речі, передвиборний штаб Гарріс за добу зібрав рекордну суму пожертвувань на свою передвиборчу кампанію – 81 мільйон доларів.
Фотографи зазнімкували милий момент у штабі, як чоловік Камали Дуглас Емгофф привітав дружину з таким успіхом ніжним поцілунком.
Нагадаємо, Камала Гарріч в елегантній блузці і спідниці з паєтками і камінням з'явилася на державній вечері у Білому домі.
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