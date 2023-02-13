У діловому костюмі і на високих підборах: Олена Зеленська дала інтерв'ю німецькому мовнику

Олена Зеленська дала інтерв'ю ведучому дитячої програми "Logo!" провідного німецького мовника News von ZDFheute. Перша леді розповіла про українських дітей, як на них впливає війна, яку розв'язала Росія.

Відео інтерв'ю вона опублікувала в Instagram.

Зеленська зазначила, що українські діти нині найбільше потребують безпеки.

"Це головне, що потрібне просто зараз. Жити в небезпеці через російські атаки не під силу багатьом дорослим, а наші діти мусять робити це щодня. Вони відчувають, розуміють дорослі речі, вони зарано стають дорослими.

Був такий термін після Другої світової війни – "діти війни". Діти, які не мали дитинства та які пережили все те, що не повинні переживати діти. І ми в Україні дуже не хочемо, щоб наші діти стали "поколінням війни". Хочемо, щоб вони були поколінням перемоги. Вірю, що так і буде", – написала в дописі перша леді.

На інтерв'ю вона з'явилася в білому топі і діловому костюмі коричнево-бордового кольору, який складався із жакету і широких штанів. Вбрання Олена поєднала з бежевими туфлями з білими вставками на високих підборах.

Олена Зеленська/Скриншот із відео

До лацкану Зеленська прикріпила срібну брошку, а у вухах у неї були лаконічні срібні сережки-дуги. Акуратне укладання і ніжний макіяж завершили лук першої леді.

Нагадаємо, Олена Зеленська на зустрічі з очільницею Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн з'явилася у блузці кольору хакі і з краваткою-бантом.

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