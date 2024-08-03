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У діловому костюмі і перлах: гарна Камала Гарріс виступила на міжнародному бієнале

У діловому костюмі і перлах: гарна Камала Гарріс виступила на міжнародному бієнале

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У діловому костюмі і перлах: гарна Камала Гарріс виступила на міжнародному бієнале

Камала Гарріс / Фото: Getty Images

Камала Гарріс любить носити ділові штанні костюми.

Чинна віцепрезидентка США Камала Гарріс, яка офіційно стала кандидаткою у президенти від Демократичної партії, виступила на 60-му міжнародному бієнале Sigma Gamma Rho Boule. Її сфотографували, коли вона вийшла з літака, прибувши до Г'юстона.

Для цієї події вона обрала діловий аутфіт. На ній був темно-синій костюм, який складався з приталеного жакета з одним ґудзиком і великими накладними кишенями та широких штанів-кльош, а також чорний топ.

Камала Гарріс / © Getty Images
Камала Гарріс / Фото: Getty Images

Образ політикиня доповнила чорними туфлями-човниками, укладанням із локонами і макіяжем із коричневою помадою. До лацкану жакета Гарріс прикріпила брошку у вигляді американського прапора, а шию вона прикрасила золотим ланцюжком із перлами від бренду Irene Neuwirth. До речі, перли є фірмовою частиною гардеробу Камали. Вона завжди одягає їх для таких важливих подій, зокрема, для передвиборчих мітингів і заходів.

Нагадаємо, Камала Гарріс у блакитному костюмі і перлинних прикрасах виступила на мітингу в Атланті.

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