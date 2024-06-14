У діловому костюмі і слінгбеках із підборами-чарками: новий образ прем’єр-міністерки Італії на саміті

Джорджа Мелоні продемонструвала аутфіт у світлих відтінках.
У другий день саміту країн G7 в італійському місті Борго Егнація прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні продемонструвала новий діловий аутфіт.
На ній був білий топ і костюм світлого холодного відтінку, який складався з жакета зі срібними ґудзиками і штанів-кльош. Вбрання вона скомбінувала з лакованими слінгбеками з підборами-чарками.
Мелоні зробила укладання з локонами, ніжний макіяж, червоний манікюр і завершила образ елегантними круглими сережками з камінням.
Нагадаємо, у перший день саміту Джорджа Мелоні з'явилася у пудровому топі і світлому костюмі зі штанями-палацо.
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