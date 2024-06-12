У діловому костюмі і з брошкою-мапою: Олена Зеленська на конференції у Берліні

Олена Зеленська у межах свого візиту до Берліна взяла участь у міжнародній конференції з питань відновлення України. Вона подякувала ВООЗ за ухвалення ініційованої Україною та Нідерландами резолюції щодо ментального здоров’я в часи війн і катастроф.

"Це рішення не тільки про Україну. Воно важливе для всіх інших країн. Уся допомога від наших партнерів життєво важлива для нас, але також важлива для безпеки всього світу. Допомагаючи Україні, десятки країн виявили свої принципи гуманності. Утвердилися в них. Так ми разом будуємо більш справедливий і безпечний світ навколо себе", – зазначила Олена.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Під час конференції презентували виставку "Листівки з України", яку організував Український інститут за підтримки проєкту USAID. Вона демонструє українські пам’ятки і визначні об’єкти до та після руйнування росіянами. А експозиція – "Міста та їхні герої" – демонструє історії українців та українок, які через війну були змушені відмовитися від основної справи та стати волонтерами чи військовими.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

"Фотографії, зображення, виступи митців разом нагадують: відбудова та відновлення неможливі без культури та її розуміння", – підсумувала перша леді.

Олена Зеленська на виставці у Берліні / Фото: Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська на виставці у Берліні / Фото: Instagram Олени Зеленської

Там Зеленська постала у діловому чорному штанному костюмі, білій сорочці і чорних гостроносих туфлях.

До лацкану Олена прикріпила символічну брошку у вигляді мапи України від українського бренду Gasanova.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Свій лук перша леді завершила ідеально рівним укладанням, ніжним макіяжем і лаконічними сережками.

Нагадаємо, Олена Зеленська у пастельно-блакитному костюмі з цікавим поясом відвідала виставку у Парижі.

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