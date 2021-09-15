У діловому костюмі і з новою зачіскою: Олена Зеленська на молодіжному форумі

У діловому костюмі і з новою зачіскою: Олена Зеленська на молодіжному форумі

Перша леді України і в ділових луках має прекрасний вигляд.

Олена Зеленська взяла участь у відкритті Форуму молодих лідерів на щорічній Ялтинській європейській стратегії. Світлини з події вона виклала на своїй сторінці в Instagram.

Олена Зеленська / Instagram Олени Зеленської

"Без молоді не може розвиватися й існувати країна. Молодь України – це кисень, яким вона дихає. Без молоді життя країни зупиняється.

Сьогодні мені пощастило відкривати Форум молодих лідерів на щорічній Ялтинській європейській стратегії (YES) @yes_ukraine. Там я зустрілася з молодим поколінням амбітних і небайдужих до України людей. Форуми такого масштабу для них – це дні потужних знань і зустрічей, що надихають.

Олена Зеленська / Instagram Олени Зеленської

Рада була стати частиною події та виступити на майданчику, де новим поколінням надають можливості для творення майбутніх змін", - поділилася враженнями пані Зеленська.

На форумі вона продемонструвала діловий образ. На ній був строгий чорний костюм, який складався із маскулінного жакету та широких штанів зі стрілками, і біла сорочка.

Олена Зеленська / Instagram Олени Зеленської

Вбрання перша леді доповнила чорними гостроносими човниками.

Олені зробили стильну зачіску, укладену назад, з якою ми її бачимо вперше. До речі, така зачіска їй пасує.

Олена Зеленська / Instagram Олени Зеленської

На обличчі у Зеленської був легкий макіяж, а вуха вона прикрасила лаконічними перлинними сережками.

Нагадаємо, Олена взяла участь у підписанні меморандуму про роботу над двома українськомовними аудіогідами з музейним комплексом "Музей образотворчого мистецтва Сан-Франциско". Там пані Зеленська продемонструвала стильний образ у класичних кольорах. На ній був чорний костюм, який складався із жакета та кюлотів, а також біла футболка. Вбрання вона доповнила лоферами в тон.

Олена Зеленська / Instagram Олени Зеленської

Читайте також: У стильному костюмі та окулярах: Олена Зеленська відвідала Стенфордський університет

Стильні образи Олени Зеленської (21 фото)

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання