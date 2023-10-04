У діловому костюмі і з новою зачіскою: Олена Зеленська відвідала дитячу лікарню

Перша леді України обрала для свого виходу образ у класичних кольорах.
Олена Зеленська відвідала Київську обласну дитячу лікарню, яка обслуговує близько 400 тисяч дітей Київщини та інших регіонів України. Знімки звідти вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
Перша леді зазначила, що лікарня є одним із 25 медичних закладів країни, які стали учасниками проєкту Міжнародного медичного партнерства, уклавши відповідний меморандум на полях третього Саміту перших леді та джентльменів у вересні цьогоріч. Партнером закладу стала найбільша дитяча лікарня Данії – Mary Elizabeth’s Hospital.
"Відвідала Київську обласну дитячу лікарню, а в ній – "Школу супергероїв", особливий проєкт, який патроную вже кілька років і який, зокрема, функціонує і тут. Школярі й дошкільнята, що перебувають у стаціонарі лікарні, навчаються в цій школі, щоб не надолужувати потім пропущене.
Побувала також у реабілітаційному та паліативному відділеннях лікарні, де роблять усе можливе, щоб зберегти якість життя маленьких пацієнтів із важкими станами й допомогти їхнім батькам – як фізично, так і психологічно", – поділилася перша леді.
Для відвідин Зеленська обрала діловий образ. На ній був чорний костюм, який складався із прямих штанів і жакета цікавого крою, і біла блузка. Вбрання вона доповнила чорними лоферами.
Перша леді з'явилася з новою зачіскою – кінчики волосся вона уклала у красиві об'ємні локони. Ніжний макіяж і золоті сережки завершили аутфіт Олени.
Нагадаємо, Олена Зеленська у жакеті кольору мокко і з золотими сережками провела онлайн-зустріч із німецькою колегою.
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