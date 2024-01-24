У діловому костюмі і з тризубом на шиї: Олена Зеленська виступила онлайн на освітній конференції

Перша леді створила коаліцію, щоб забезпечити українських школярів і вчителів гаджетами для онлайн-навчання.

Олена Зеленська виступила онлайн на освітній конференції Bett UK 2024, яка відбулася у Лондоні. Про це вона повідомила у свєму Telegram-каналі.

Перша леді розповіла, що її Фундація разом із міністерствами освіти та науки і цифрової трансформації запустили Коаліцію девайсів, щоб забезпечити школярів гаджетами.

"Сьогодні зростає ціле покоління, яке не знає, як це – ходити до школи та спілкуватися з однокласниками. Йдеться про майже 2 мільйони українських дітей, які через війну вимушені навчатися онлайн.

Безпека дітей – наш основний пріоритет. Однак, окрім неї, ми прагнемо дати їм майбутнє. Можливості й перспективу. Тож хочемо зробити те, що досі, певно, ніхто не робив у світі: забезпечити дистанційну освіту дітям цілої країни попри війну", – зазначила перша леді.

Вона зауважила, що Коаліція цьогоріч має мету – надати 100 тисяч гаджетів українським дітям і 30 тисяч вчителям. Дружина президента також додала, що вдалося вже отримати майже половину необхідних девайсів.

У відеозверненнні Зеленська постала у діловому костюмі бежевого відтінку, який складався із жакета і жилета з темними ґудзиками. Її аутфіт доповнили акуратне укладання, ніжний макіяж, срібні сережки-пусети у вухах і підвіска у вигляді тризуба на ланцюжку на шиї.

Олена Зеленська

Нагадаємо, ми бачили Олену Зеленську з тризубом на ланцюжку під час її офіційного візиту з чоловіком до Польщі у квітні минулого року.

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