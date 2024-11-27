В діловому костюмі і замшевих туфлях: міністерка закордонних справ Німеччини на діловій зустрічі в Італії

Анналена Бербок у світлому вбранні приїхала на робочий захід до Італії.

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок приїхала до Італії, щоб взяти участь у зустрічі міністрів закордонних справ G7 у Фьюджі неподалік Рима.

Анналена Бербок / Фото: Associated Press

Там політикиня з'явилася у світлому діловому костюмі, який складався з приталеного жакета і прямих штанів зі стрілками, а також топа в тон. Вбрання вона доповнила замшевими коричневими гостроносими туфлями.

Анналена Бербок / Фото: Associated Press

Анналена зробила укладання з легкими локонами, макіяж з рожевою помадою і персиковими рум'янами, вуха прикрасила срібними сережками-кільцями, а руку – браслетом і годинником.

Анналена Бербок / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Анналена Бербок у білій закритій сукні в помаранчевий горошок взяла участь у двосторонніх переговорах між Індією та Німеччиною в Нью-Делі.

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