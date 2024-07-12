У діловому костюмі і замшевих туфлях: новий вихід Олени Зеленської

Перша леді України в образі у класичних кольорах відвідала один із закладів у США.

Олена Зеленська у межах офіційного візиту до Вашингтона відвідала один із найбільших і найважливіших шпиталів США – Національний військово-медичний центр Волтера Ріда.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Вона обговорила з представниками центру підтримку у побудові системи психологічної допомоги для українських військових у межах Всеукраїнської програми ментального здоров’я.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

"Воїни часто сприймають психологічну допомогу зі скепсисом, натомість у Міноборони США є позитивний досвід інформаційної кампанії "Справжні воїни" (Real Warriors), спрямованої на заохочення бійців звертатися по допомогу самостійно. Залюбки співпрацюватимемо в цьому напрямі", – зазначила перша леді.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Там вона постала у діловому образі. На ній була біла блузка та чорний костюм, який складався з подовженого жакета і широких штанів зі стрілками. Вбрання Олена поєднала із замшевими бежевими туфлями-човниками.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Зеленська зібрала волосся у низький хвіст, випустивши спереду пасма, зробила макіяж у натуральних відтінках і прикрасила вуха золотими сережками.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Нагадаємо, фотографи "спіймали" милі моменти з українським президентським подружжям у Білому домі. Коли Зеленські стояли на балконі Блакитної кімнати, Олена ніжно притулилася головою до свого чоловіка.

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