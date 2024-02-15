У діловому костюмі і жовтій сорочці: Олена Зеленська відвідала Тернопільщину

Перша леді побувала у школах, щоб ознайомитися з перебігом реформи шкільного харчування.

Олена Зеленська у межах візиту на Тернопільщину відвідала школи місцевих громад, щоб побачити, як працює реформа шкільного харчування. Перша леді побувала, зокрема, у загальноосвітній школі І-ІІІ ст. – дошкільному навчальному закладі села Великі Гаї Великогаївської сільської ради.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

"Серйозний здобуток і приклад для будь-якої громади – поставитися до майбутнього своїх дітей із відповідальністю, не формально, а з душею. Створити дітям найкращі умови.

Реформа "здорової людини" (додам – і здорового нового покоління) завдяки їй має саме такий вигляд", – зазначила дружина президента.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Для цього візиту Зеленська обрала жовту сорочку і діловий чорний костюм, який складався з двобортного подовженого жакета і прямих штанів зі стрілками. Вбрання вона доповнила чорними лоферами.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Перша леді зробила акуратне укладання, макіяж у ніжних відтінках, у вухах у неї були срібно-золотисті сережки-кільця.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Нагадаємо, раніше Олена Зеленська відвідала лікарню у Боярці, де постала у сірому костюмі і светрі.

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