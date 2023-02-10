У діловому костюмі: королева Камілла здивувала вибором вбрання

Камілла відвідала сімейний центр STORM у Баттерсі, на півдні Лондона, на честь його 19-річчя. Центр пропонує громадські послуги та підтримує людей, які постраждали від домашнього насильства. Королева Камілла є давньою прихильницею благодійних організацій, які допомагають жертвам і тим, хто пережив насильство в сім'ї.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

Королева Камілла / Фото: Associated Press

75-річна королева мада дуже елегантний вигляд у новому образі. Вона одягла короткий жакет у тонку смужку, під яким виднілася блакитна блузка та спідницю. У неї було її фірмове укладання, макіяж на обличчі зі стрілками на повіках і помадою на губах, а на грудях брошка у вигляді птаха. На зап'ястях Її Величності було кілька браслетів і годинник на чорному шкіряному ремінці, а у вухах золоті сережки.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

Королева Камілла / Фото: Associated Press

Минулого виходу Камілла виходила у світ з королем Чарльзом III. Вони відвідували мечеть на Брік-лейн, усередині якої з монархом стався конфуз.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

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