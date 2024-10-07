У діловому луку та з цікавим намистом: герцогиня Софі відвідала музей

Герцогиня Единбурзька Софі, як покровителька GirlGuiding, приєдналася до Guides під час візиту до Музею автомобілів Brooklands у Сурреї.

59-річна Софі була одягнена в приталений жакет темно-коричневого кольору та штани-кльош кольору морської хвилі зі стрілками, які одягла у поєднанні з рудими замшевими чоботями на підборах. В руках у герцогині був клатч зі зміїної шкіри, золоті сережки у вухах, кілька браслетів на зап'ястях та цікаве намисто від колумбійської дизайнерки Ксандри Урібе на шиї.

Візит Софі був частиною її зусиль щодо сприяння залученню молодих жінок до STEM — науки, технології, інженерії та математики.

Герцогиня Единбурзька Софі / Фото: Getty Images

Герцогиня Единбурзька розпустила волосся, зробила макіяж та манікюр блідо-рожевого кольору. Виходячи з музею, Софі ненадовго зупинилася, щоб поспілкуватися з відвідувачами, і сказала одному з них: "Це чудовий музей так весело".

Раніше минулого тижня герцогиня Софі з'явилася на військовому параді у сукні, яку носила сім років тому.

Герцогиня Единбурзька Софі / Фото: Getty Images

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